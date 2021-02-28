شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وطلائع الجيش الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى فى السابعة والنصف مساء اليوم، الأحد، مباراة غاية فى القوة والندية فى الدورى الممتاز حينما يواجه طلائع الجيش باستاد الأهلى بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدورى الممتاز.





س: ما موقف الفريقين فى جدول الدورى؟

ج: يحتل الأهلى المركز الثالث بترتيب الدورى برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، خلف الزمالك المتصدر بـ29 نقطة من 12 مباراة، ومصر المقاصة صاحب المركز الثانى بـ23 نقطة من 14 مباراة، حيث لعب الأهلى 9 مباريات فقط حيث تتبقى له 4 مواجهات ضد سموحة والإسماعيلى وإنبى والزمالك، وحال الفوز فيهم جميعا سيصل للنقطة 33 ويعتلى صدارة الدورى، وحال الفوز فى المباريات التى تم تأجيلها بسبب مشاركته فى مونديال الأندية وعددها 3 سيصل للنقطة 30 ويتصدر الدورى بفارق نقطة عن الزمالك.

بينما يحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة بعدما خاض 13 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 14 هدفا، وتلقت شباكه 17 هدفا، وشهد آخر ظهور له فى الدورى تعادلا إيجابيا مع سموحة بهدف لكل فريق.

س: كيف يفكر موسيمانى قبل مواجهة الطلائع؟

ج : يضع الأهلى نُصب عينيه ضرورة الفوز الليلة من أجل العودة للانتصارات بعد الخسارة الأخيرة من سيمبا التنزانى ببطولة أفريقيا، ويتطلع المارد الأحمر لتصحيح المسار بالفوز على طلائع الجيش. ويعلم الجهاز الفنى للأهلى بقيادة موسيماني أن الطلائع خصم صعب بدليل أنه قدم مباراة قوية أمام الأهلى منذ شهور قليلة فى نهائى كأس مصر قبل أن يحسم الأهلى اللقب بضربات الجزاء الترجيحية.





س: هل يجهز موسيمانى مفاجآت للطلائع الليلة؟

ج : يعول موسيمانى فى مباراة الليلة على أوراقه الرابحة المُتمثلة فى عدة لاعبين منهم، محمد مجدى قفشة وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد هانى وأجاى وبواليا وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وبدر بانون ومعهم الحارس المُتألق محمد الشناوي، فيما يتواصل غياب على معلول للإصابة.





س: وماذا عن استعدادات الطلائع للمباراة؟

ج: يستعيد فريق طلائع الجيش جهود الرباعى عمرو جمال وناصر منسى وخالد سطوحى وعمرو السيسى لاعبو الفريق فى مباراة الأهلى، بعد غيابهم عن مباراة القناة الأخيرة بكأس مصر بعد حصولهم على الإنذار الثالث فى مواجهة سموحة بالدوري. وطالب عبد الحميد بسيونى لاعبيه باستغلال أنصاف الفرص لهز شباك محمد الشناوى، مشدداً على ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية لمنع مهاجمى الأهلى من الوصول لشباك الطلائع، ويعول بسيونى على نجومه محمد بسام وأحمد سمير وعمرو مرعى وعمرو جمال لخطف الانتصار.





س: من يدير المباراة تحكيميا؟

ج: يدير المباراة الحكم محمود البنا ومعه وائل فرحان حكم فيديو.