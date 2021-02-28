شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير فرج: الإسماعيلى لم يستفد من صفقة الشريفى وعايزين أجانب زى القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سمير فرج، نجم الإسماعيلى السابق، أن قلعة الدراويش تعانى من الكثير من المشاكل، مشيراً إلى أن وجود عدد من الرموز فى إدارة ملف التعاقدات بالنادى حالياً هى خطوة سلية تأخرت كثيراً، وقال فرج فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، الإسماعيلى لديه مشاكل كثيرة جداً، ومع وجود أسماء كبيرة جداً وفى مقدمتهم على أبو جريشة فى الفترة الحالية، كنت أتمنى وجود ميزانية فى يناير مع محاولاتهم لضم اللاعبين لتدعيم الفريق، وكان يجب وجود هؤلاء الأشخاص من سنتين ماضيتين، وإبراهيم عثمان خانه التوفيق فى إبعادهم عن النادي.

وأضاف فرج، الإسماعيلى يمتلك فريقا جيدا، وأفضل من فرق كثيرة تسبقنا فى الترتيب بالدوري، ونحتاج لـ 3 تدعيمات فى ثلاثة مراكز، ولكن نحتاج إلى لاعبين بيلعبوا مع فرقهم، ويجب أن يعاد النظر فى الأجانب بالفريق وأن يكونوا على مستوى النادى، محتاجين لاعبين سوبر يشيلوا الفريق".

وتابع فرج، الإسماعيلى بهذا الفريق على الأقل مطلوب منه أن يكون سادس أو سابع الدورى ولا ينافس على الهبوط، ولكن للأسف الصفقات عشوائية، لدينا ظهير أيسر جزائرى لا يلعب منذ سنتين.

واختتم أحمد سيمير فرج قائلا، أبو طالب العيسوى وأحمد العجوز من تعاقدا مع رضوان شريفى، وعندما تولوا الإدارة الفنية لم يشركوا اللاعب، عايزين 2 لاعيبة مثل المتواجدين فى الأهلى أو الزمالك وليس عددا كبيرا من اللاعبين لا يستفيد منهم الفريق.

وحرص أعضاء الجهاز الفنى للدراويش على عقد جلسات مع اللاعبين بهدف تجهيزهم نفسيا وتحفيزيهم قبل مواجهة الأهلى المصيرية للخروج من كبوة النتائج السلبية وبدء مرحلة تصحيح وضعية الدراويش فى جدول تريتب الدورى الممتاز.

وقرر البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفنى للإسماعيلى، رفع الحمل البدنى للاعبيه فى معسكره المغلق المقام بالعين السخنة والذى انطلق صباح الخميس ويستمر حتى الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن خطة الاستعداد لمواجهة الأهلى فى قمة الأسبوع الثانى عشر المؤجل والمقرر لها يوم 10 مارس المقبل باستاد الإسكندرية.

وتعثر فريق الإسماعيلى فى آخر مواجهاته وتعادل مع إنبى بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما بالجولة الرابعة عشرة، وبهذا التعادل وصل رصيد الإسماعيلى إلى النقطة رقم 9 فى المركز السادس عشرة بجدول ترتيب الدورى الدورى الممتاز.