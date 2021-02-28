شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تطعيمات للاعبى المنتخب الوطنى قبل رحلة كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الطبى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، حصول لاعبى منتخب مصر على 3 تطعيمات قبل مواجهة كينيا فى تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكشف مصدر فى المنتخب أن اللاعبين سيحصلون على تطعيمات ضد الحمى الصفراء والحمى النخاعية وشلل الأطفال بجانب دواء للملاريا.

ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته في التصفيات برصيد 8 نقاط من تعادلين مع كينيا وجزر القمر ثم فوزين على توجو.