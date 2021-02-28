شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تطعيمات للاعبى المنتخب الوطنى قبل رحلة كينيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الطبى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، حصول لاعبى منتخب مصر على 3 تطعيمات قبل مواجهة كينيا فى تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكشف مصدر فى المنتخب أن اللاعبين سيحصلون على تطعيمات ضد الحمى الصفراء والحمى النخاعية وشلل الأطفال بجانب دواء للملاريا.
ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته في التصفيات برصيد 8 نقاط من تعادلين مع كينيا وجزر القمر ثم فوزين على توجو.
واستقر حسام البدرى على استدعاء 26 لاعباً لمعسكر المنتخب المقبل الذى يشهد إقامة مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022. ومن المقرر أن يصطحب البدرى جميع اللاعبين إلى نيروبى عاصمة كينيا لخوض مباراة 25 مارس المقبل فى الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.
ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم 3 تدريبات قبل السفر إلى كينيا لمواجهة منتخبها، وقرر حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، انطلاق معسكر المنتخب بالقاهرة يوم 20 مارس المقبل، استعداداً لمباراتىّ كينيا وجزر القمر، ويتدرب لاعبو المنتخب فى القاهرة 3 مرات قبل السفر إلى كينيا لخوض المباراة.
وتتوجه بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى نيروبي 22 مارس، تمهيدا لمواجهة كينيا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.