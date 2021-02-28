شكرا لقرائتكم خبر عن مكتشف موسيماني: كان مهاجماً مميزاً وتوقعت له مستقبلا عظيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد جومو سونو، مدرب جنوب أفريقيا السابق، ذكريات اكتشافه بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للنادي الأهلي، عندما كان لاعباً فى أحد أندية جنوب أفريقيا، وقال سونو فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، عندما اكتشفت بيتسو موسيماني كان أحد اللاعبين المميزين الذين عرفتهم وعلمت أن لديه طموح كبير جداً، كان مهاجماً على مستوى عالٍ، ودائماً يتحدث معى باستمرار والصلة الوثيقة بيني وبينه مستمرة، وقلت له عندما ستكون مديرا فنيا ستذهب إلى أبعد مكان، ويجب أن نشكر الأهلي على مساندة ودعم موسيمانى وإسناد مهمة تدريب الفريق إليه.

وأضاف سونو، "موسيماني عاتبني مرة بأننى قلت للفريق بأن يلعب مباراة دفاعية، وكان يتحدث معى وكأنه طفل يتحدث مع والده وقلت فى ذلك الوقت أنه عندما يكون مدرباً سيكون له شأن عظيم.

واصل مدرب جنوب أفريقيا السابق متحدثاً عن نهائي أمم أفريقيا 1998، والتى توج بها الفراعنة على حساب جنوب أفريقيا، وصولنا إلى المباراة النهائية في 98 يعتبر إنجازا فى تاريخ جنوب أفريقيا، وفى المباراة النهائية بدأنا ندخل أجواء اللقاء بعد تلقى هدفين، ولكن مصر كانت لديها منظومة دفاعية مميزة، وحسام حسن يعتبر أحد أصدقائي.

وفى مثل هذا اليوم 28 فبراير 1998، نجح منتخب مصر فى التتويج ببطولة الأمم الأفريقية الرابعة فى تاريخ الفراعنة، نجح منتخب مصر فى الفوز باللقب بقيادة الراحل محمود الجوهرى، عقب الفوز على منتخب جنوب أفريقيا بهدفين دون رد، فى البطولة التى أقيمت فى بوركينافاسو.

شارك فى هذه النسخة 16 منتخبا، بأربع مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق، فضمت الأولى أصحاب الأرض بجانب، الكاميرون، وغينيا و الجزائر، وشملت الثانية، تونس، وائير، عانا، توجو، بينما ضمت الثالثة، أنجولا، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، نامبيا، بينما وقع المنتخب المصري في الرابعة إلى جانب، المغرب، زامبيا، موزمبيق.

وكان المنتخب قد حل فى المركز الثانى فى المجموعة الرابعة بعد الفوز على موزمبيق بهدفين، وعلى زامبيا بأربعة أهداف نظيفة، والهزيمة أمام المغرب بهدف وحيد.

وفى الدور ربع النهائى واجه المنتخب الوطنى نظيره كوت ديفوار، وانتهى الوقت الأصلى بالتعادل بدون أهداف قبل أن تحسم ضربات الجزاء نتيجة اللقاء.

وفى الدور نصف النهائى حقق الفراعنة فوزًا كبيرًا على صاحب الأرض بهدفين دون رد، قبل أن يتوج بالبطولة الأفريقية على حساب جنوب أفريقيا "البافانا بافانا" بهدفين عن طريق أحمد حسن وطارق مصطفى، ليرفع حسام حسن كابتن منتخب مصر، كأس البطولة، ويحصل معها أيضا على لقب الهداف برصيد 7 أهداف مناصفة مع بنديكيت مكارثي الجنوب إفريقي.