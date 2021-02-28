شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الأهلى مع صافرة محمود البنا قبل مواجهة الطلائع الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة طاقم التحكيم لإدارة مباراة الأهلى و طلائع الجيش ، في الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدورى، وجاء فيها محمود البنا ، حكما للساحة، ويعاونه هانى عبد الفتاح، ورضا جبر مساعدين، وعباس حسن حكما رابعا، بينما وائل فرحان ومصطفى عثمان للفيديو.

وتٌعد مباراة اليوم هى المواجهة الـ 30 التى يتولى محمود البنا إدارتها للفريق الأحمر، وسبق وأدار 29 لقاء للأهلى، حقق الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 6 وخسر مواجهتين.

واحتسب البنا خلال المباريات 6 ركلات جزاء، وأشهر 39 بطاقة صفراء مقابل 3 حمراء.

وتٌعد مباراة الأهلى وبيراميدز في الدور الثانى من الموسم الماضى آخر مواجهة أدارها محمود البنا للأحمر، والتى انتهت بالتعادل السلبى للفريقين.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، برصيد 21 نقطة جمعها من 9 مباريات، بينما يتصدر الزمالك الترتيب بـ29 نقطة من 12 مباراة، ويحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر بجدول الدورى برصيد 12 نقطة ، بعد أن لعب 13 مباراة ، فاز في 3 وتعادل في مثلهم وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدف، و تلقت شباكه 17 هدفا.