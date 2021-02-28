شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. السولية يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل نهائي إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

الكواليس هذه المرة عن التفاصيل التي دارت في غرف ملابس الأهلي وبين اللاعبين عن التتويج بالنجمة التاسعة واستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا، حيث تحدث عمرو السولية لاعب الأهلي، عن كواليس الفوز بالنجمة التاسعة على حساب الغريم التقليدي الزمالك.

قال السولية: "اتفقنا كلاعبي الأهلي بعد الهدف الأول الذي أحرزته أن نسجل الثاني، ونستحوذ على الكرة وننقلها بشكل أسرع لنجهد لاعبي الفريق المنافس".

وأضاف: "ولكن ظروف المباراة لم تساعدنا، الزمالك ضغط بشكل أكبر واستطاع الاستحواذ".

وتابع: "بعد هدف شيكابالا مررنا بلحظة صمت، ونحمد الله ان هدف شيكابالا جاء مبكرًا فاستطعنا لملمة انفسنا والعودة للتقدم من جديد".

وواصل: "فور دخولنا غرفة خلع الملابس بين شوطي اللقاء، محمد الشناوي كان له دور كبير وتحدث قبل حتى حديث موسيماني وذكر اللاعبين بالوعد الذي وعدناه لجمهورنا وألزمنا بالفوز بالمباراة وعدم التقصير، ثم تحدث موسيماني في الأمور الفنية".

واستكمل: "محمود الخطيب لم يتحدث معنا، بارك لنا فقط عقب المباراة، وموسيماني أوصانا في اليوم التالي بغلق الصفحة والتركيز في كأس مصر".

واستطرد: "بكيت عقب انتهاء المباراة مباشرًة، وقلت للاعبين ليلة المباراة بيوم إنني حضرت نهائي أمام الوداد ونهائي أمام الرجاء وبكيت بعد الخسارة، أريد أن ابكي بسبب الفوز".

وأكد: "كرة القدم أحيانًا تعطيك فرصة للعودة واستعادة نفسك مرة أخرى، وهذا ما حدث فزنا على الوداد ذهابًا وإيابًا وحققنا نتيجة إيجابية أمام صنداونز وتمكنا من استعادة لقب إفريقيا في النهاية".