شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة عن مواجهة الطلائع: الأهلي لا يخسر مباراتين متتاليتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير كمونة، مدافع الأهلى السابق، أن المارد الأحمر لا يمكن أن يخسر مباراتين متتاليتين، وذلك بعد الهزيمة من فريق سيمبا التنزانى فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وقال كمونة فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، مباراة سيمبا للنسيان، موسيمانى لم يكن موفقاً فى بعض القرارات، ولكن مباراة الطلائع هى لتصحيح المسار، والأهلى هدفه العودة من جديد للمنافسة على بطولته المفضلة، وأعتقد أن الأهلى سيخوض مباراة اليوم بروح جديدة، ومن عادة الفريق أنه لا يخسر مباراتين متتاليتين.

وأضاف كمونة، "موسيمانى حقق إنجازات مع الأهلى قبل لقاء سيمبا، وتوج بثلاث بطولات، ولم يخسر إلا مباراتين أمام بايرن ميونخ وهو واحد من أفضل فرق العالم، والثانية كانت أمام سيمبا فى ظروف صعبة.

وأشار كمونة إلى لاعبى الأهلى دائماً لديهم الدوافع حتى فى التدريب يقاتل للفوز فى التقسيمة، وأرى أن اللاعبين فى كامل تركيزهم أمام فريق محترم مثل الطلائع، مع تعليمات موسيمانى سيتم تصحيح الأخطاء، وطبيعى جداً أن الأهلى خسر من سيمبا فبرشلونة وريال مدريد يواجهان نفس الأمر، ولكن الأهم تحويل السلبيات إلى إيجابيات والاستفادة منها.

وتابع سمير كمونة، اليوم ستكون مباراة مميزة، ولا أريد الاستعجال من الجماهير، موسيمانى لم يخسر إلا مباراة فلماذا قامت الدنيا ولم تقعد، الأمر أصبح صعباً أن تهاجم المدرب بهذا العنف بعد ما حققه، وأطمئن الجماهير، الأخطاء لا تستمر ولا تتكرر فى الأهلى واللاعبين سيكون عليهم دور كبير اليوم، والأهلى مازالت لديه الفرصة فى التأهل فى دور المجموعات مازال الوقت مبكراً وأعتقد أن الفريق قادر على حصد 11 نقطة للصعود.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة واضعاً نُصب عينيه على ضرورة الفوز من أجل العودة للانتصارات بعد الخسارة الأخيرة من سيمبا التنزانى ببطولة أفريقيا، ويتطلع المارد الأحمر لتصحيح المسار بالفوز على طلائع الجيش.

ويعلم الجهاز الفنى للأهلى بقيادة موسيماني أن الطلائع خصم صعب بدليل أنه قدم مباراة قوية أمام الأهلى منذ شهور قليلة فى نهائى كأس مصر قبل أن يحسم الأهلى اللقب بضربات الجزاء الترجيحية.

ويعول موسيمانى فى مباراة الليلة على أوراقة الرابحة المُتمثلة فى عدة لاعبين منهم، محمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد هانى وأجاى وبواليا وأيمن أشرف وياسر أبراهيم وبدر بانون ومعهم الحارس المُتألق محمد الشناوي، فيما يتواصل غياب على معلول للإصابة.