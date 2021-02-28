شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى يرفض إلغاء تدريب المنتخب.. ومران صباحى قبل السفر إلى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، إلغاء مران المنتخب يوم السفر إلى كينيا لمواجهتها يوم 25 مارس المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، وتمسك البدرى بإقامة مران صباحى للاعبين قبل السفر.

ويخوض منتخب مصر 3 تدريبات بالقاهرة أيام 20 و21 و22 مارس المقبل قبل السفر إلى كينيا، على أن يتدرب هناك مرتين يومىّ 23 و24 مارس على أن يخوض المباراة يوم 25 من نفس الشهر.

واستقر الجهاز الإداري لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على السفر ظهر يوم 22 مارس المقبل إلى كينيا على متن طائرة خاصة لمواجهتها يوم 25 في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، انطلاق معسكر الفراعنة 20 مارس بدلا من 22 وانضمام اللاعبين المحليين، على أن ينضم المحترفون تباعاً يومي 21 و 22 مارس فى إطار الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 25 و 29 مارس فى الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

من جهته أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري لم يحسم قائمة المنتخب الوطني النهائية استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر في معسكر مارس المقبل ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية بالكاميرون

وقال مدير المنتخب، إن الجهاز الفني مازال فى مرحلة متابعة كل العناصر المرشحة خلال المباريات المقبلة للاستقرار علي أفضل مجموعة لهذه المرحلة والإعلان الرسمي عن القائمة كما هو معتاد قبل موعد بدء الأجندة الدولية يوم 22 مارس.

وأضاف أن الجهاز الفني كان قد حدد قائمة مبدئية قوامها 50 لاعبا لحصرهم ومتابعتهم جدا خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه جارى إنهاء الإجراءات المطلوبة للتأشيرات لكل العناصر التي تدور في دائرة اختيارات الجهاز الفني لاسميا وأنه يضع في اعتباراته كل الظروف الطارئة قبل حسم قائمته النهائية والتي من المتوقع أن تكون 26 لاعبا.