شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف مفاوضات الأهلى مع مهاجم سوبر على تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، فى السادسة مساء اليوم الأحد، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون ”الخليج 365” بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى.

ويتناول محمد شبانة فى برنامجه الحديث عن مفاوضات الأهلى مع مهاجم أفريقى من العيار الثقيل، وحقيقة تحويل خالد رفعت مدير التسويق بالزمالك للتحقيق بسبب أزمة ملابس الفريق، وثورة داخل الفريق بسبب المستحقات المتأخرة، واقتراب محمد صلاح نجم ليفربول من ارتداء شارة قائد المنتخب أمام كينيا وجزر القمر.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها كواليس صفقات الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوى، وما يدور داخل قطبى الكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.