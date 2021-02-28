شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: شرط واحد لفتح ملف التفاوض من جديد مع فرجانى ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام سالم، المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، حقيقة تجدد المفاوضات مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول لتجديد تعاقده، الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، خاصة أن الإدارة لديها رغبة كبيرة فى استمرار اللاعب وعدم رحيله بعد نهاية تعاقده.

وقال متحدث الزمالك فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن المفاوضات مع فرجانى ساسى متوقفة فى الوقت الحالى ولا يوجد أى جديد فى هذا الملف، لافتًا إلى أن اللاعب يصب تركيزه على مواجهات الزمالك المقبلة سواء فى بطولة الدورى أو دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف عصام سالم أن إدارة الزمالك أجلت فتح ملف التجديد لفرجانى ساسي فى الوقت الراهن لحين توفير المبلغ المالى المطلوب حتى يوافق اللاعب على التجديد، قائلاً، "لم يتم مناقشة فرجانى فى التجديد للزمالك إلا إذا كان المبلغ المطلوب تحت تصرف الإدرة حتى تتمكن من التفاوض بقوة".

وأشار سالم إلى أن فرجانى ساسى لاعب محترف ويعلم واجباته تجاه الفريق، ولديه رغبة قوية فى الاستمرار مع الزمالك، كما أن الإدارة تسعى بكل جهد وقوة لتوفير المبلغ المالى المطلب لتجديده.

وكان مصدر مطلع داخل نادى الزمالك أكد عدم توقيع التونسى فرجانى ساسي لأى نادٍ آخر، خلال الوقت الحالي، فى ظل انتهاء عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي.

وقال المصدر، إن الأنباء الخاصة بتوقيع فرجانى ساسى لنادٍ آخر تمهيدا للانتقال إليه بعد انتهاء عقده مع الزمالك ليس لها أساس من الصحة نهائياً، وتم التأكد من ذلك بأكثر من طريقة واللاعب بالفعل متمسك بالبقاء داخل النادى ولا يرغب فى خوض تجربة جديدة لشعوره بالراحة النفسية فى الفترة الحالية.