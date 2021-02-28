شكرا لقرائتكم خبر عن عماد سليمان: خايف على الإسماعيلى.. وعبدالرحمن مجدى يعود للتديبات بعد 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية للنادى الإسماعيلى، عن شعوره بالخوف حينما يرى وضع الدراويش فى جدول الدورى، وقال عماد سليمان فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "جئنا للنادى الإسماعيلى فى ظروف صعبة، ونحتاج وقتا حتى يستعيد الفريق عافيته، تعاقدنا مع مجموعة صفقات فى الميركاتو الشتوى الأخير ونجحوا فى صنع الفارق".

وأضاف عماد سليمان، "لست قلقا على الإسماعيلى الأمور تسير بصورة طبيعة، وحتماً سيعود الفريق قوياً ولكنى لما أنظر لجدول الدورى أشعر بالخضة أول مرة أرى الإسماعيلى فى هذا المركز".

وتابع عضو اللجنة الفنية بالإسماعيلى، "دونجا انتظم فى معسكر الدراويش بعد التعافى من كورونا، بينما يحتاج عبد الرحمن مجدى عشرة أيام للظهور فى تدريبات الإسماعيلى الجماعية".

وتعثر فريق الإسماعيلى فى آخر مواجهاته وتعادل مع إنبى بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما بالجولة الرابعة عشرة، وبهذا التعادل وصل رصيد الإسماعيلى إلى النقطة رقم 9 فى المركز السادس عشرة بجدول ترتيب الدورى الدورى الممتاز.

وفرض عماد سليمان عضو اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى، المشرف على فريق الكرة حظرا على كافة وسائل الإعلام بمعسكر الدراويش فى العين السخنة والمقرر انطلاقه اعتبارا من اليوم ولمدة خمسة أيام ،جاء هذا، بغية فرض التركيز وتجنب تشتيت ذهن اللاعبين والعمل على تحقيق الإستفادة المثلى من المعسكر المغلق وذلك قبيل استئناف المشوار المحلى بالمواجهة المنتظرة أمام الأهلى .