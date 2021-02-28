شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي مبروك عن هزيمة الأهلي أمام سيمبا: ليفربول بيخسر عادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فتحى مبروك، مدرب الأهلى السابق، أن هزيمة الأهلى الأخيرة أمام سيمبا التنزانى فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بهدف نظف لن تؤثر على ثقة بيستو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر، وقال مبروك فى تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم"، موسيمانى لديه ثقة فى نفسه ومجلس الإدارة واللاعبين، ومن الوارد جداً تلقى الهزيمة فى المباريات، ولكن مهم جداً أن يؤدى اللاعبون مباراة جيدة أمام الطلائع اليوم، والأهلى لا يتأثر بخسارة مباراة أو مباراتين.

وأضاف مبروك، الأهلى نادى بطولات وجماهيره دائماً تطالب بالانتصارات، ولكن إذا نظرنا إلى ليفربول الموسم الماضى وهذا الموسم سنعلم أن كرة القدم تتضمن كل الاحتمالات.

واستقر بيتسو موسميانى المدير الفنى للأهلى على الدفع بمحمد شريف مهاجما صريحا فى تشكيل الفريق أمام طلائع الجيش مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة واضعاً نُصب عينيه ضرورة الفوز من أجل العودة للأنتصارات بعد الخسارة الأخيرة من سيمبا التنزانى ببطولة أفريقيا، ويتطلع المارد الأحمر لتصحيح المسار بالفوز على طلائع الجيش.

ويعلم الجهاز الفنى للأهلى بقيادة موسيماني ان الطلائع خصم صعب بدليل أنه قدم مباراة قوية أمام الأهلى منذ شهور قليلة فى نهائى كأس مصر قبل أن يحسم الأهلى اللقب بضربات الجزاء الترجيحية.

ويعول موسيمانى فى مباراة الطلائع على أوراقة الرابحة المُتمثلة فى عدة لاعبين منهم، محمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد هانى وأجاى وبواليا وأيمن أشرف وياسر أبراهيم وبدر بانون ومعهم الحارس المُتألق محمد الشناوي، فيما يتواصل غياب على معلول وصلاح محسن للإصابة.