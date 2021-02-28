شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يستعيد ذكريات هدف نهائى أفريقيا 98: صنعنا الفرحة فى قلوب المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد أحمد حسن، عميد لاعبي العالم في كرة القدم، ذكريات هدفه فى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت فى بوركينا فاسو وتوج ب الفراعنة باللقب الرابع فى تاريخه، ونشر أحمد حسن على حسابه الشخصى بموقع "تويتر" فيديو للحظة تسجيله الهدف بتصويبه صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وغرد أحمد حسن، نجم المنتخب الوطني على حسابه بموقع "تويتر" قائلا، "تمر الأيام وتمضي السنين ويرحل الأحباب ويُصبح الأمس القريب أجمل ذكريات ولكن يبقى التاريخ دائماً منصفا وشاهِداً و مَوْثِقاً و مخلداً لكل النجاحات و الإنجازات.. شكراً لأبطال جيل ٩٨.. تحدينا الظروف وصنعنا الفرحة فى قلوب المصريين".



احمد حسن فى المباراة

وفى مثل هذا اليوم 28 فبراير 1998، نجح منتخب مصر فى التتويج ببطولة الأمم الأفريقية الرابعة فى تاريخ الفراعنة، نجح منتخب مصر فى الفوز باللقب بقيادة الراحل محمود الجوهرى، عقب الفوز على منتخب جنوب أفريقيا بهدفين دون رد، فى البطولة التى أقيمت فى بوركينافاسو.

وشارك فى هذه النسخة، 16 منتخبا، بأربع مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق، فضمت الأولى أصحاب الأرض بجانب، الكاميرون، وغينيا و الجزائر، وشملت الثانية، تونس، وائير، عانا، توجو، بينما ضمت الثالثة، أنجولا، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، نامبيا، بينما وقع المنتخب المصرى فى الرابعة إلى جانب، المغرب، زامبيا، موزمبيق.

وكان المنتخب قد حل فى المركز الثانى فى المجموعة الرابعة بعد الفوز على موزمبيق بهدفين، وعلى زامبيا بأربعة أهداف نظيفة، والهزيمة أمام المغرب بهدف وحيد.

وفى الدور ربع النهائى واجه المنتخب الوطنى نظيره كوت ديفوار، وانتهى الوقت الأصلى بالتعادل بدون أهداف قبل أن تحسم ضربات الجزاء نتيجة اللقاء.

وفى الدور نصف النهائى حقق الفراعنة فوزًا كبيرًا على صاحب الأرض بهدفين دون رد، قبل أن يتوج بالبطولة الأفريقية على حساب جنوب أفريقيا "البافانا بافانا" بهدفين عن طريق أحمد حسن وطارق مصطفى، ليرفع حسام حسن كابتن منتخب مصر، كأس البطولة، ويحصل معها أيضا على لقب الهداف برصيد 7 أهداف مناصفة مع بنديكيت مكارثى الجنوب إفريقي.