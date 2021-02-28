شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى ضد الطلائع.. الثلاثية شعار المواجهات الأخيرة وكهربا زائر الشباك الدائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الثلاثية شعار مباريات الأهلى وطلائع الجيش فى الفترة الأخيرة قبل مواجهتهما فى السابعة والنصف مساء اليوم، الأحد، وهى واحدة من المباريات الصعبة التى يخوضها المارد الأحمر فى بطولة الدورى الممتاز باستاد الأهلى بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدورى الممتاز.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة واضعاً نُصب عينيه ضرورة الفوز من أجل العودة للانتصارات بعد الخسارة الأخيرة من سيمبا التنزانى ببطولة أفريقيا، ويتطلع المارد الأحمر لتصحيح المسار بالفوز على طلائع الجيش.

28 مباراة جمعت الاهلى وطلائع الجيش، حقق المارد الأحمر الفوز فى 22 مباراة، بينما كان التعادل حاضرًا فى ستة مواجهات، ولم يتذوق فريق الطلائع طعم الفوز على الأهلي.

المباراة الأولى التى جمعت الفريقين تعود إلى موسم 2004-2005 من بطولة الدورى الممتاز، فى أول ظهور للطلائع فى الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأهلى بهدف دون رد سجله محمد بركات، لاعب الأهلى السابق، بينما كانت آخر مواجهات الاهلى والطلائع فى نهائى كأس مصر النسخة الأخيرة وفاز الاهلى باللقب بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

فى الدور الأول لدورى الموسم الماضى فى 10 فبراير 2020 التقى الفريقان وفاز الأهلى بثلاثة أهداف دون رد سجلها أجاى وعمرو السولية وقفشة، كما فاز الأهلى أيضاً في مباراة الدور الثاني بثلاثة أهداف دون رد سجلها وليد سليمان وجيرالدو وكهربا فى 31 أكتوبر 2020 بالجولة الأخيرة للمسابقة، وشهدت المباراة تسليم درع الدورى للمارد الأحمر الذى توج به خمسة مواسم متتالية.

نجح لاعبو الأهلى فى زيارة شباك طلائع الجيش فى 59 مناسبة، بينما استقبلت شباك الأهلى 13 هدفًا.

محمد بركات، نجم الأهلى السابق، كان صاحب أول أهداف الفريق فى شباك طلائع الجيش، بينما كان كهربا صانع ألعاب المارد الأحمر الحالى آخر من زار شباك طلائع الجيش سواء فى مباراة الدورى الأخيرة بين الفريقين أو فى مباراة نهائى كأس مصر.

ويحتل الأهلى المركز الرابع بترتيب الدورى برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، خلف الزمالك المتصدر بـ29 نقطة من 12 مباراة، ومصر المقاصة صاحب المركز الثانى بـ23 نقطة من 14 مباراة، حيث لعب الأهلى 9 مباريات فقط حيث تتبقى له 4 مواجهات ضد سموحة والإسماعيلى وإنبى والزمالك وحال الفوز فيهم جميعا سيصل للنقطة 33 ويعتلى صدارة الدورى، وحال الفوز فى المباريات التى تم تأجيلها بسبب مشاركته فى مونديال الأندية وعددها 3 سيصل للنقطة 30 ويتصدر الدورى بفارق نقطة عن الزمالك.

ويحتل الطلائع، المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مثلهم وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبيه 14 هدفا، وتلقت شباكه 17 هدفا، وشهد آخر ظهور له فى الدورى تعادلا إيجابيا مع سموحة بهدف لكل فريق.