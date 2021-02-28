شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يعود لتشكيل الأهلي الأساسي أمام طلائع الجيش الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود حسين الشحات، لاعب الأهلي، لتشكيل الفريق فى مباراة طلائع الجيش الليلة ببطولة الدوري الممتاز بعدما غاب عن آخر مباراتين للمارد الأحمر. واستقر بيستو موسيماني المدير الفني للأهلي على الدفع بحسين الشحات أساسياً فى مباراة طلائع الجيش المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

وغاب حسين الشحات عن مباراتي الأهلي أمام المريخ السوداني وسيمبا التنزاني في الجولتين الإولى والثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للإيقاف.

وقرر موسيماني إعادة الشحات لتشكيل الأهلي الأساسي في مباراة الطلائع الليلة .

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر إيقاف حسين الشحات 4 مباريات بسبب أحداث نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الماضي.

ولم يشارك الشحات مع الأهلي في مباراتي سونديب بطل النيجر بدور الـ32 الأفريقي قبل أن يغيب عن مباراتي المريخ وسيمبا اللتين انتهتا بالفوز في الأولى بثلاثية نظيفة بالقاهرة والخسارة في الثانية بتنزانيا بهدف نظيف.