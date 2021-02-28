شكرا لقرائتكم خبر عن "مؤقتة" الأثقال تضع برنامج البطولات المحلية فى اجتماع غدٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود محجوب، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال اتحاد رفع الأثقال، عن عقد أول اجتماع مجلس إدارة بعد استلام اللجنة مؤخرا غدا، الاثنين، لمناقشة بعض الملفات المهمة، وأبرزها تحديد موعد بطولات الموسم المحلى، مشيرا إلى أنه يرغب فى تحديد موعد بطولة قبل شهر رمضان واستكمال باقى البطولات عقب إنتهاء الشهرالكريم .

وتضم اللجنة فى العضوية كلا من: هانى شيخون و إيمان محمود و أحمد عبد الموجود و كوثر السعيد ووفاء محمود و حسين فتحى ، حيث أن هذه اللجنة تستمر حتى إنتهاء أولمبياد طوكيو 2021 .



وتعمل هذه اللجنة لتيسير أعمال الاتحاد مع إعادة هذه اللجنة لهيكلة العمل وإعادة تشكيل اللجان، وقال مصدر داخل اللجنة الأولمبية مسبقا أن محجوب تجميده الفترة الماضية جاء بناء على رغبته قبل أن تقوم النيابة بتبرأته.