شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سلمى محمد لاعبة اليد: بحب أحمد عز وحلمى أكون مضيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "سلمى محمد" لاعبة فريق كرة اليد بنادى الزمالك، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



سلمي محمد لاعبة اليد

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

كل الأكلات.

من نجمك المفضل؟

أحمد عز

من مطربك المفضل؟

تامر حسنى .

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه ؟

مضيفة طيران



سلمي محمد

لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

آه على حسب الموقف.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

جينيفر لوبيز

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال أكتر.

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

لأ مش شرط .