شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تأهيل لـ"ركبة" سيسيه لتحديد موقفه من لقاء إنبى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى رزاق سيسيه لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى أثناء التدريبات من بعض الآلام فى الركبه بسبب الخشونة، ما جعل حسام حسن المدير الفنى يطالب الجهاز الطبى بتحويل اللاعب إلى أحد مراكز التأهيل الطبى لعمل جلسة على الركبة لتجهيزه لمباراة الغد أمام إنبى على استاد الإسكندرية.

سيسيه عنصر أساسي فى صفوف زعيم الثغر، خاصة فى الجانب الهجومي، فهو يمتلك إمكانيات جيدة تساعد الفريق على تحقيق نتائج جيدة، ما جعل الجهاز الفني يطلب استمراره استعارته من الزمالك للموسم الثالث على التوالى.

واستقر حسام حسن المدير الفنى على الدفع باللاعب أحمد راشد بديلا عن كريم الديب والذى خضع لعملية الرباط الصليبى أمس ومن المتوقع أن يخوض الاتحاد السكندرى مباراه إنبى بالتشكيل المكون من: محمد صبحى فى حراسة المرمى زامامه رباعى خط الدفاع عمار حمدى و دايمون لوى و عبد الغنى محمدوالسيد سالم وفى الوسط أحمد نبيل مانجه و خالد الغندور و فوزى الحناوى وفى الهجوم رزاق سيسيه و أحمد راشد و اكوي

ويغيب عن اللقاء خالد قمر و عماد السيد و صبرى رحيل و محمود رزق و محمد عطوه لأسباب فنية بينما يغيب كريم الديب و كريم ممدوح للإصابه و روماريو للايقاف

ويسعى حسام حسن للاستفاده من الحاله المعنويه بالفوز على دجلة واستمرار الزحف الى المراكز المتقدمه وكان محمد مصيلحى رئيس النادى قد اجرى اتصالا هاتفيا للمدير الفنى حسام حسن للاطمئنان على الحالة الفنية والمعنوية للاعبين وحثهم على بذل الجهد أمام انبى لتحقيق الفوز والثلاث نقاط لاسعاد جماهير الإسكندرية