شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الظاهر يقود هجوم أسوان والبنك الأهلي يعتمد على فادي فريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لنادي أسوان، تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة البنك الأهلي، في مباراة الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى يستضيفها استاد بتروسبورت، حيث يطمح أبناء الجنوب لمواصلة الانتصارات بعد الفوز فى آخر ثلاث مباريات بالدوري والكأس.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي:

عمر رضوان في حراسة المرمى، أحمد سالم صافي، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، عبد العزيز موسى، أحمد عبد الظاهر، عمرو الحلواني، أحمد الألفي، أحمد خالد، إيمانويل إيجيبتور، أحمد صغيري.

كما أعلن خالد جلال عن تشكيل البنك الأهلي الذى جاء كالتالي:

محمود الزنفلي في حراسة المرمى، محمد دبش، محمد بسيوني، بهاء مجدي، معروف يوسف، فادي فريد، أسامة إبراهيم، موسى دياوارا، أحمد ياسين، استيرلا، محمد حامد.

ويحتل أسوان المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما خاض 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفاً.

فيما يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط من 13 مباراة حيث فاز في مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدف.

ويسعى علاء عبد العال المدير الفني لأسوان لاستكمال انتفاضة الفريق وخطف النقاط الثلاث من مباراة اليوم للتقدم فى سباق مراكز المسابقة، فيما تعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لخالد جلال مديراً فنياً للبنك الاهلى ولكنه سوف يغيب عن التواجد بعد ثبوت اصابته بفيروس كورونا وبالطبع سوف يسعى لترك انطباع جيد في أول ظهور مع فريقه الجديد لإنتشال من عثراته فى اللقاء الذى سوف يديره هاتفياً.