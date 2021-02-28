شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات زملكاوية لإعادة أبو جبل لحراسة مرمى الفريق بسبب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى بعض أعضاء الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك للتدخل لحل أزمة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق، والذى استقر على استبعاد الحارس من المشاركة والاعتماد على محمود عبد الرحيم جنش، والذى شارك فى المباراة الماضية أمام تونجيث السنغالى التى جمعتهما الثلاثاء الماضى ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وتدخل بعض أعضاء الجهاز الفنى لفريق الكرة بالزمالك من أجل محاولة إقناع باتشيكو بإعادة أبو جبل لحراسة عرين الفريق الأبيض خاصة أن معسكر منتخب مصر على بعد أيام، واستبعاد الحارس سيؤثر على فرصه فى الإنضمام للفراعنة، بل وقد يكون سبب فى استبعاده بشكل كلى لحاجة حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب لحراس جاهزين.

كما عقد جهاز الكرة جلسة خاصة مع محمد أبو جبل، مطالبين إياه بضرورة الهدوء وعدم التأثر سلبيًا بقرار استبعاده من مواجهة تونجيث السنغالى، خاصة أنه ارتكب بعض الأخطاء فى الفترة الماضية وآخرها فى مباراة الإسماعيلى بالدورى والتى أظهرت خروج الحارس عن تركيزه.

كما شدد جهاز الكرة بالزمالك على أبو جبل بضرورة الاجتهاد فى التدريبات واستعادة تركيزه بشكل أقوى من الفترة الماضية حتى يستعيد مكانه فى التشكيل الأساسى للفريق الأبيض.

وطالب جهاز الكرة من الحارس أبو جبل بتحسين علاقته مع جنش وعواد وأن يكونوا جميعًا على قلب رجل واحد، ويعمل كل منهم على إعلاء مصلحة الفريق دون النظر لأمور شخصية خاصة مثل المشاركة.

كما أكد مسئولو فريق الزمالك لمحمد أبو جبل أن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى هو صاحب القرار الأول والأخير فى اختيار التشكيل ومن سيعتمد عليه ومن سيتم استبعاده، وإن اللاعب عليه أن يبذل قصارى جهده فى التدريب حتى يتمكن من إقناع المدير الفنى بمستواه.