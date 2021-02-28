شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الإسماعيلى.. موعد تأهيل البدرى ومصير باهر المحمدى قبل مواجهة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ محمود البدرى، ظهير أيسر الإسماعيلى، برنامجه التأهيلى اعتبارا من الأربعاء المقبل بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبى مؤخرا. كما سيتم عرض باهر المحمدى مدافع الفريق على استشارى العظام للوقوف على مدى تعافيه من الإصابة وفى حال تحسن حالته سيتم وضع برنامج تأهيلى أخير قبل الانتظام بالتدريبات. بينما يواصل أحمد أيمن ظهير الفريق برنامجه التأهيل بنجاح تمهيدا لعودته للملاعب بعد اكتمال شفائه.

من جهته كشف على أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، عن خطة الدراويش بالدوري لتعديل المسار على الصعيد المحلى، وقال أبو جريشة فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الناس كلها متعاطفة مع الإسماعيلى وده مطمنى وعجبنى جدا، خاصة الجمهور بيساند الفريق بشكل جبار وكمان الأندية كلها الأهلى والزمالك والاتحاد والمصرى كلهم واقفين فى ضهر الدراويش".

وأضاف أبو جريشة، "الأمور بدأت تتحسن فى الإسماعيلى، دونجا أصبحت مسحته سلبية وانضم للمعسكر، وعبد الرحمن مجدى متواجد من البداية، وبدأ يستعيد فورمته، وكنا نستعد للأهلى لولا وصول خطاب من الجبلاية بمواجهة وادى دجلة أولا، وعلى الفور تواصلت مع مسئولى دجلة ومنحوا الإسماعيلى ملعب للتدريب عليه".

وتابع على أبو جريشة، "الإسماعيلى أبويا ودجلة بعتبره ابنى وعلاقتنا بهم رائعة، ولازم أحيى يوفيتش لأنه بيشتغل فى هدوء وعمل فترة إعداد مصغرة سوف يجنى ثمارها فى الفترة المقبلة ومعاه المحترم عماد سليمان المشرف على الكورة".

وتعثر فريق الإسماعيلى فى آخر مواجهاته وتعادل مع إنبى بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما بالجولة الرابعة عشرة، وبهذا التعادل وصل رصيد الإسماعيلى إلى النقطة رقم 9 فى المركز السادس عشرة بجدول ترتيب الدورى الدورى الممتاز.

وفرض عماد سليمان عضو اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، المشرف على فريق الكرة حظرا على كافة وسائل الإعلام بمعسكر الدراويش فى العين السخنة جاء هذا، بغية فرض التركيز وتجنب تشتيت ذهن اللاعبين والعمل على تحقيق الإستفادة المثلى من المعسكر المغلق وذلك قبيل استئناف المشوار المحلى.