شكرا لقرائتكم خبر عن الشيشيني عن لقاء الزمالك ودجلة: الأبيض يواجه مشكلة مع الفرق الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامى الشيشيني، مدرب الزمالك السابق، أن مباراة الزمالك ووادى دجلة المرتقبة فى الدورى مباراة سهلة على الورق ولكنها صعبة على أرض الملعب، وقال الشيشينى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، لقاء الزمالك ووادى دجلة سهل على الورق لكن لا يوجد فى كرة القدم لا تعترف بذلك، الزمالك مشكلته مع الفرق الصغيرة، فالفريق يقدم مباريات كبيرة جداً معع الفرق الكبيرة، ولكنه تعادل مع أسوان وخسر من غزل المحلة، والهدف المبكر هو ما سيسهل على الزمالك مباراة دجلة وسيخفف الضغط على اللاعبين،

وأضاف الشيشينى متحدثاً عن ذكرياته مع المنتخب فى أمم أفريقيا عام 1998 والتى توج بها الفراعنة، فى بطولة 1998، كنت بعيداً تماماً عن تشكيل المنتخب لأننى خضعت لجراحة فى القدم، وفى مباراة قبل البطولة لعبت مع الزمالك بسبب إصابة أحد المدافعين فقدمت أفضل مباراة، وتلقيت اتصال مساءً من الجوهرى وأبلغنى بضمى للمنتخب.