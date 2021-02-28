البنك الأهلي يحقق ثاني انتصاراته في الممتاز على حساب أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق فريق البنك الأهلي فوزا بثنائية نظيفة على أسوان، في المباراة التي أقيمت على ملعب "بتروسبورت" مساء الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 للدوري المصري الممتاز.

جاءت ثنائية البنك الأهلي في الشوط الثاني وحملت توقيع كل من فادي فريد ومحمد بسيوني في الدقيقتين 56 و71 من عمر اللقاء.

وبات هذا الانتصار هو الثاني للفريق المشارك للمرة الأولى في الدوري الممتاز بعد تحقيق فوزه الأول يوم 21 ديسمبر الماضي بالجولة الثالثة أمام الإنتاج الحربي.

وبهذه النتيجة، يرفع الفوز رصيد البنك الأهلي إلى 13 نقطة في المركز الـ14 بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد أسوان عند 17 نقطة في المركز الـ12 بالدوري بعد خوض الفريقين 14 مباراة.