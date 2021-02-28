الأهلي يفقد معلول في مواجهة فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول بالأهلي أن علي معلول ظهير أيسر الفريق سيستمر غيابه في مواجهة فيتا كلوب الكونجولي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي أمام فيتا كلوب يوم السبت المقبل الموافق 6 مارس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي: "معلول لن يلحق بمباراة فيتا كلوب لاستمرار معاناته من إصابته العضلية".

وأضاف: "لا يزال معلول بحاجة إلى نحو أسبوع للمشاركة في التدريبات الجماعية دون قلق".

ويقوم معلول ببرنامج تأهيلي في الجيمانزيوم والجري حول الملعب، بجانب تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للتعافي من إصابته.

يُذكر أن الأهلي سيواجه طلائع الجيش مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 في بطولة الدوري الممتاز.