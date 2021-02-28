بمشاركة النني.. آرسنال يقلب تأخره لفوز كبير على ليستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قلب آرسنال تأخره بهدف مبكر إلى فوز كبير بنتيجة (1-3) على مضيفه ليستر سيتي اليوم الأحد في المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض المحترف المصري محمد النني لاعب وسط آرسنال المباراة بصفة أساسية، وهي المباراة الثالثة على التوالي التي يعتمد خلالها المدرب مايكل أرتيتا على اللاعب ضمن تشكيل الجانرز.

وتم استبدال النني في الدقيقة الـ66 من عمر اللقاء، حيث دفع أرتيتا بلاعب الوسط الغاني توماس بارتي بدلا منه.

واستعاد أرسنال نغمة الانتصارات في مواجهاته مع ليستر بالدوري الإنجلزيزي وحقق الفوز الأول له على ليستر في المسابقة منذ أكتوبر 2018 .

ورفع أرستال رصيده إلى 37 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع وتجمد رصيد ليستر ععند 49 نقطة في المركز الثالث بعدما مني بالهزيمة الأولى له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.

وثأر أرسنال لهزيمته صفر / 1 على ملعبه في مباراة الدور الأول بين الفريقين بالدوري هذا الموسم.

وبادر ليستر سيتي بهز الشباك عن طريق يوري تيليمانس في الدقيقة السابعة ورد أرسنال في الشوط الأول بهدفين سجلهما البرازيلي ديفيد لويز والفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقتين 39 و45 من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني ، سجل نيكولاس بيبي الهدف الثالث للمدفعجية في الدقيقة 52 ليقود أرسنال إلى الفوز الثاني في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.