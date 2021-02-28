بالصور.. أول ظهور لميدو في بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تواجد أحمد حسام "ميدو" ظهر اليوم الأحد في مران بيراميدز وذلك في أول ظهور له مع الفريق بعد قرار الإدارة بالاستعانة بخدماته.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز صور تواجد ميدو ومتابعته لتدريبات الفريق وحديثه مع عبدالله السعيد قائد الفريق.

وأعلن ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز إتمام الاتفاق مع "ميدو"، لتولي منصب المستشار الفني للنادي خلال المرحلة المقبلة، وأن يكون قائما بأعمال المتحدث الرسمي للنادي، بجانب مسئوليته الفنية.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن الاتفاق مع ميدو لتولي منصب المستشار الفني، يأتي في ظل الخبرات التي يتمتع بها النجم الكبير خلال مشواره كلاعب ومدرب.