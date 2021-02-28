بالصور.. أول ظهور لميدو في بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تواجد أحمد حسام "ميدو" ظهر اليوم الأحد في مران بيراميدز وذلك في أول ظهور له مع الفريق بعد قرار الإدارة بالاستعانة بخدماته.
ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز صور تواجد ميدو ومتابعته لتدريبات الفريق وحديثه مع عبدالله السعيد قائد الفريق.
وأعلن ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز إتمام الاتفاق مع "ميدو"، لتولي منصب المستشار الفني للنادي خلال المرحلة المقبلة، وأن يكون قائما بأعمال المتحدث الرسمي للنادي، بجانب مسئوليته الفنية.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن الاتفاق مع ميدو لتولي منصب المستشار الفني، يأتي في ظل الخبرات التي يتمتع بها النجم الكبير خلال مشواره كلاعب ومدرب.