خاص.. بيراميدز يؤسس "فريق الأمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز إطلاق مشروع جديد، يهدف إلى تكوين "فريق الأمل" من أجل ضم أبرز المواهب الصاعدة في قطاع الناشئين بالنادي، وليمثل نواة الفريق الأول في المستقبل.

وصرح مصدر بنادي بيراميدز بأن "فريق الأمل" سيضم اللاعبين المميزين من فرق الناشئين مواليد "1999 - 2003"، وسيتم الاهتمام بالمشروع بالتوازي مع مشروع الفريق الأول، الذي يهدف بالأساس للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية التي يشارك بها.

كما أضاف المصدر ذاته أن الفريق المنتظر تأسيسه سيخوض مواجهات ودية أسبوعيًا، تحت إشراف معتصم سالم رئيس قطاع الناشئين بالنادي، وبحضور أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول، من أجل انتقاء أفضل لاعبيه، ومنحهم فرصة الانضمام إلى الفريق الأول في عمر مبكر.

ويسعى نادي بيراميدز للاستفادة من أبرز المواهب الصاعدة في قطاع الناشئين خلال المرحلة المقبلة، سواءً لدعم صفوف الفريق الأول، أو الاستفادة بمقابل بيع اللاعبين أو إعارتهم إلى الأندية الأخرى.

جدير بالذكر أن نادي بيراميدز أعلن رسميًا أمس السبت تعيين أحمد حسام "ميدو" نجم العديد من الأندية الأوروبية السابق، أبرزها توتنهام هوتسبر الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي، مستشارًا فنيًا وقائمًا بأعمال المتحدث الرسمي، في إطار مرحلة جديدة من التطوير، وسعيًا للاستفادة من خبراته الاحترافية في العديد من الدوريات الأوروبية الكبرى.