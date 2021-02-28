نتيجة مباراة ارسنال وليستر سيتي في الدوري الانجليزي “الجانرز يتوهج في ووكرز”

تعرف على نتيجة مباراة ارسنال وليستر سيتي، في إحدى مباريات اليوم 28-2-2021، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”، والتي شهدت توهج الجانرز بريمونتادا رائعة على الثعالب في عقر ديارهم “ووكرز”.

خطف ارسنال فوزًا ثمينًا من أمام “ليستر سيتي” بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب “ووكرز”.

وبادر ليستر سيتي بالتسجيل في مرمى ارسنال، حيث سجل له الهدف الأول البلجيكي “يوري تيليمانس” في الدقيقة السادسة، وذلك بعدما اخترق منطقة الجزاء من الجهة اليسرى وسدد كرة أرضية قوية سكنت أقصى الزاوية اليمنى للحارس “بيرنارد لينو”.

وتحصل ارسنال على ضربة جزاء في الدقيقة (13)، بعدما عرقل يوري تيليمانس جناح الجانرز نيكولاس بيبي، ولكن بعد العودة للفار قرر الحكم احتسابها خطأ من خارج منطقة الجزاء، نفذها الإيفواري بتسديدة مباشرة ارتدت من حائط الصد.

وحاول ليستر سيتي مباغتة ارسنال بالهدف الثاني في الدقيقة (22) عن طريق هارفي بارنز الذي سدد كرة قوية جدًا من خارج منطقة الجزاء تصدى لها لينو بصعوبة قبل أن يبعدها الدفاع.

وكاد ويليان يخطف الهدف التعادل لفريق ارسنال عند الدقيقة (27)، ولكن تسديدته مرت قريبة من القائم الأيسر للحارس الدنماركي كاسبر شمايكل.

ورد ليستر سيتي عن طريق كيليتشي إيهيناتشو بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة (36)، تصدى لها لينو ببراعة.

وعند الدقيقة (40)، سجل المدافع البرازيلي ديفيد لويز هدف التعادل لفريق ارسنال بعدما قابل عرضية ويليان من ضربة حرة مباشرة برأسية قوية في شباك شمايكل.

وقبل نهاية الشوط لأول بدقيقة واحدة احتسب الحكم ضربة جزاء لفريق ارسنال بعدما ارتطمت الكرة في يد ويلفريد نديدي داخل منطقة الـ18، أنبرى لها “أليكساندر لاكازيت” بنجاح مسجلًا هدف التقدم للمدفعجية.

وفي الشوط الثاني، واصل ارسنال ضغطه حتى سجل الهدف الثالث في الدقيقة (53) عن طريق نيكولاس بيبي بصناعة من البرازيلي المتوهج في هذا اللقاء ويليان بورخيس.

وهدأت المباراة تمامًا بعد هذا الهدف، حيث سيطر ليستر سيتي على الكرة ولكن دون أي خطورة على دفاعات ارسنال الذي ظهرت نواياه في المحافظة على النتيجة وإدخار مجهود لاعبيه.

وسنحت فرصتين آخريين لفريق ارسنال للتسجيل، ففي الدقيقة (83) سدد كيران تيرني كرة مرتدة من الدفاع مرت قريبة بجوار القائم الأيسر لكاسبر شمايكل، كما كانت مصير تسديدة البديل بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة (87)، ولم تشهد باقي الدقائق أي جديد لينتهي اللقاء بفوز الجانرز على ليستر سيتي بنتيجة (3-1).

وبهذا الانتصار رفع ارسنال رصيده إلى 37 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 49 نقطة في المركز الثالث.

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