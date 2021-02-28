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النصر الإماراتي يستهدف لقب كأس الخليج العربي

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محمد مصطفى 0 تبليغ

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب نادي النصر الاماراتي قوة وأهمية مباراة فريقه أمام اتحاد كلباء بعد غد الثلاثاء في إياب نصف نهائي كأس الخليج العربي.

وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي اليوم الأحد:” لابد من اللعب بطريقة الضغط الهجومي المكثف في مباراة الثلاثاء، خاصة وأن فريقي خسر مباراة الذهاب بهدفين لهدف، وبالتالي علينا تحقيق الانتصار لضمان التأهل للنهائي”.

وتابع : “نعلم قوة المنافس المتطور وأهمية المباراة في بطولة تقام بنظام خروج المغلوب، ونعمل على الاستمرار بذات المستوى والأداء الذي ظهر عليه الفريق في آخر ثلاث مباريات، وطموحنا قطعًا التأهل إلى النهائي”.

وأضاف:” جميع لاعبي الفريق سيشاركون في اللقاء بقيادة المهاجم سيباستيان تيجالي بعد استبعاده من المباراة الماضية أمام حتا.

النصر الإماراتي يستهدف لقب كأس الخليج العربي
النصر الإماراتي يستهدف لقب كأس الخليج العربي – صور Reu

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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