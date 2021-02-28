النصر الإماراتي يستهدف لقب كأس الخليج العربي

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب نادي النصر الاماراتي قوة وأهمية مباراة فريقه أمام اتحاد كلباء بعد غد الثلاثاء في إياب نصف نهائي كأس الخليج العربي.
وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي اليوم الأحد:” لابد من اللعب بطريقة الضغط الهجومي المكثف في مباراة الثلاثاء، خاصة وأن فريقي خسر مباراة الذهاب بهدفين لهدف، وبالتالي علينا تحقيق الانتصار لضمان التأهل للنهائي”.
وتابع : “نعلم قوة المنافس المتطور وأهمية المباراة في بطولة تقام بنظام خروج المغلوب، ونعمل على الاستمرار بذات المستوى والأداء الذي ظهر عليه الفريق في آخر ثلاث مباريات، وطموحنا قطعًا التأهل إلى النهائي”.
وأضاف:” جميع لاعبي الفريق سيشاركون في اللقاء بقيادة المهاجم سيباستيان تيجالي بعد استبعاده من المباراة الماضية أمام حتا.
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