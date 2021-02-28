الكشف عن مواعيد فترة الانتقالات الشتوية للاعبين في الجزائر

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الأحد، عن مواعيد فترة الانتقالات الشتوية الخاصة بالموسم الحالي. واوضح الاتحاد عبر موقعه الرسمي ان فترة الانتقالات الشتوية ستمتد من 22 مارس إلى 11 أبريل المقبلين. كان الاتحاد الجزائري أقر فترة انتقالات إضافية ” استثنائية” نهاية يناير الماضي.

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