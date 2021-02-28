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الكشف عن مواعيد فترة الانتقالات الشتوية للاعبين في الجزائر

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محمد مصطفى 0 تبليغ

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الأحد، عن مواعيد فترة الانتقالات الشتوية الخاصة بالموسم الحالي.

واوضح الاتحاد عبر موقعه الرسمي ان فترة الانتقالات الشتوية ستمتد من 22 مارس إلى 11 أبريل المقبلين.

كان الاتحاد الجزائري أقر فترة انتقالات إضافية ” استثنائية” نهاية يناير الماضي.

الكشف عن مواعيد فترة الانتقالات الشتوية للاعبين في الجزائر
الكشف عن مواعيد فترة الانتقالات الشتوية للاعبين في الجزائر – صور shorouknews

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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