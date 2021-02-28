بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الهلال والفتح” في إحدى مباريات اليوم الاحد 28-2-2021 ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “الهلال والفتح” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبدالله الحربي”.

وتقام مواجهة الهلال والفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:20 بتوقيت السعودية، 17:20 بتوقيت مصر، 15:20 بتوقيت جرينتش.

خسر نادي الهلال في الجولة الماضية أمام “النصر” بهدفٍ دون رد، ليبتعد عن المتصدر “الشباب” بفارق 5 نقاط، بعدما انتصر الأخير على “أهلي جدة” لحساب الجولة ذاتها.

وحقق الهلال 3 انتصارات فقط من آخر 11 مباراة خاضها في الدوري السعودي، وبشكلٍ عام جمع الموج الأزرق 36 نقطة حتى الآن من 20 مباراة، انتصر في 10 مناسبات، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 33 هدفًا، واهتزت شباكه 15 مرة كأقوى خط دفاع في المسابقة حتى الآن.

في المقابل، تعرض الفتح هو الآخر للخسارة في الجولة الماضية أمام “الاتفاق”، ليتراجع إلى المركز 12 في جدول الترتيب، ويبقى على بعد 3 نقاط من منطقة الهبوط.

وحصد الفتح 25 نقطة، من 20 مباراة، انتصر في 7 مناسبات، وتعادل في 4، وخسر في 9 مباريات، وسجل لاعبوه 31 هدفًا، واستقبلت شباكه 36 هدفًا.

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