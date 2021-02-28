جوارديولا يتهم محرز بالبرود بعد تألقه مع مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

تلقى نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز إشادة المدير الفني للسكاي بلوز، بيب جوارديولا بعد الفوز الصعب الذي حققه السيتيزنز على وست هام يونايتد، أمس السبت، في افتتاح مباريات الجولة الـ26 من الدوري الانجليزي الممتاز من هذا الموسم.

وفاز مان سيتي على وست هام بنتيجة (2-1)، ليصل السكاي بلوز إلى النقطة 62 في صدارة الدوري الانجليزي، بفارق 13 نقطة عن صاحب المركز الثاني مانشستر يونايتد الذي سيواجه تشيلسي مساء اليوم الأحد، في قمة الجولة الـ26 من البريميرليج.

وتألق محرز (30 عامًا) خلال المواجهة التي كانت صعبة على مانشستر سيتي، وقدم النجم الجزائري تمريرة حاسمة، لزميله المدافع “جون ستونز” الذي سجل هدف الفوز بالمباراة.

ولم يتوان جوارديولا، في مدح محرز، خلال تصريحات عقب المباراة: “رياض أبهرني في لقطة الهدف الثاني، لقد تعامل مع الكرة بكل هدوء، وأظهر برودة كبير جدًا، حيث عمل على تثبيت المدافع، وانتظر حتى اللحظة المناسبة؛ من أجل تمرير الكرة بدقة لستونز”.

وأضاف المدرب الإسباني الملقب بالفيلسوف: “تمركز ستونز كان جيدًا ووضع الكرة في الشباك، لقد كانت لقطة رائعة بالنسبة لنا، ومن المميز أن تعيشها على أرض الملعب”.

جدير بالذكر أن جوارديولا، كان قد أكد في العديد من المناسبات من قبل؛ أنه لا يشكك أبدًا في إمكانيات النجم الجزائري وما يمكن أن يقدمه للفريق.