الميركاتو | مانشستر يونايتد يجدد لإريك بايلي ويمنحه مهلة للتفكير في عقد آخر!

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتجديد عقد مدافع الفريق، إريك بايلي في موعد أقصاه الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد بايلي مع مانشستر يونايتد في الصيف القادم، لكن إدارة الشياطين الحمر فعلت بند التمديد لعام أضافي، الذي يسمح للنادي الإنجليزي التجديد لموسم آخر دون الرجوع للاعب.

وبحسب صحيفة الصن البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يتفاوض حاليًا مع النجم الإيفواري من أجل توقيع عقد جديد لمدة 3 مواسم، حتى عام 2025.

وأفادت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد منح بايلي (26 عامًا) مهلة حتى الصيف القادم؛ للتفكير في العرض الجديد، وإذا لم يوافق مدافع فياريال الإسباني السابق على التجديد، سيضطر الشياطين الحمر لبيعه في الميركاتو الصيفي المقبل، حتى لا يرحل مجانًا في صيف 2022.

كما زعمت الصحيفة الإنجليزية، أن المدير الفني لمانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير يرغب في التعاقد مع مدافع جديد، وذلك رغم إعجاب المدرب النرويجي بقدارت المدافع الإيفواري.

ويرغب سولشاير في التعاقد مع مدافع جديد ليشارك أساسيًا إلى جانب هاري ماجواير، والخيارات التي يفاضل بينها المدرب النرويجي، هي: جول كوندي (إشبيلية الإسباني)، إبراهيما كوناتي (لايبزيج الألماني)، وبن وايت (برايتون الإنجليزي).

جدير بالذكر أن إريك بايلي انضم إلى الشياطين الحمر في صيف 2016، قادمًا من صفوف فياريال الإسباني نظير 34 مليون جنيه إسترليني، وشارك منذ ذلك الحين في 98 مباراة بمختلف المسابقات بقميص الفريق الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الإنجليزي.