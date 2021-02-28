بث مباشر | مشاهدة مباراة الانتر وجنوى في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الانتر وجنوى” في إحدى مباريات اليوم الاحد 28-2-2021 ضمن الجولة 24 من الدوري الايطالي.

ينقل بث مباشر مباراة “الانتر وجنوى” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة سبورت تي في 3 البرتغالية.

وتقام مواجهة الانتر وجنوى على ملعب جيوزيبي مياتزا، بإدارة من الحكم الايطالي “دانيلي شيفي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

يحلم الانتر بتحقيق لقب الدوري الايطالي لأول مرة منذ موسم 2010، بعد فوزه على غريمه ميلان بثلاثية نظيفة في ديربي الغضب الذي أقيم يوم الأحد الماضي، ليحقق تقدمًا بأربع نقاط في الصدارة.

ويعود الفضل في انتصارات الانتر الأخيرة إلى الأداء الدفاعي المميز، حيث حافظ على شباكه نظيفة في خمس من آخر ست مباريات في الدوري الايطالي، ولا يمكن تجاهل ما يقدمه الخط الهجومي الذي أخذ الأسبقية للنيراتزوري في آخر 4 مباريات.

وفاز الانتر بثماني مباريات متتالية في الدوري الايطالي على ملعبه “جيوزيبي مياتزا” لأول مرة منذ فبراير 2017.

على الجانب الآخر، يتمتع جنوى بطفرة على مستوى النتائج هو الآخر، فخلال الأيام القليلة الماضية، لم يخسر في سبع مباريات في الدوري الايطالي، انتصر في 4 مناسبات، وتعادل 3 مرات، وذلك لأول مرة منذ ديسمبر 2014.

ويتواجد جنوى في المركز 12 في جدول الترتيب وفي رصيده 26 نقطة، وبفارق مريح عن منطقة الهبوط وصل إلى 11 نقطة.

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