بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاتحاد والقادسية” في إحدى مباريات اليوم الاحد 28-2-2021 ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “الاتحاد والقادسية” على قناة السعودية الرياضية 3، بصوت المعلق الرياضي السعودي “مشاري القرني”.

وتقام مواجهة الاتحاد والقادسية على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:15 بتوقيت السعودية، 17:15 بتوقيت مصر، 15:15 بتوقيت جرينتش.

تعرض الاتحاد لخسارة جديدة أمام “الفيصلي” في الجولة الماضية هي الرابعة له في الدوري السعودي هذا الموسم، وسيسعى للعودة إلى سكة الانتصارات اليوم من أجل خطف المركز الثالث من جاره “أهلي جدة” الذي خسر أمس لحساب الجولة الحالية أمام “الفيصلي”.

ويتواجد الاتحاد في المركز الرابع بجدول الترتيب وبفارق 3 نقاط عن الثالث “أهلي جدة”، وجمع العميد 32 نقطة من 20 مباراة، انتصر في 8 مناسبات، وتعادل 8 مرات، وسجل لاعبوه 26 هدفًا، ودخل مرماه 21.

في المقابل، يسير القادسية في سلسلة من النتائج الإيجابية والقياسية في الدوري السعودي، إذ يعد الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في آخر 10 جولات، تعادل في 7 مناسبات، وانتصر في 3.

ويقبع القادسية في المركز السابع برصيد 29 نقطة، جمعها من 20 مباراة، انتصر في 7 مباريات، وتعادل في 8 مناسبات، وخسر 5 مرات.

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