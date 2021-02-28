بث مباشر | مشاهدة مباراة النجم الساحلي والصفاقسي في الدوري التونسي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لكلاسيكو “النجم الساحلي والصفاقسي” في إحدى مباريات اليوم الاحد 28-2-2021 ضمن الجولة السادسة من الدوري التونسي.

ينقل البث المباشر لمباراة “النجم الساحلي والصفاقسي” على قناة الكأس 1، بصوت المعلق “هيكل الصغير”، كما ينقل على قناة الوطنية التونسية 1 بصوت “رفقي بوستة”.

وتقام مباراة النجم الساحلي والصفاقسي على ملعب بوعلي لحوار، بإدارة من الحكم التونسي “يوسف السرايري”، وتنطلق في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 14:00 بتوقيت تونس، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

يدخل المستضيف “النجم الساحلي” كلاسيكو الدوري التونسي أمام الصفاقسي وهو على أتم الإستعداد، بعدما حقق 5 انتصارات متتالية في المسابقة المحلية، آخرها أمام “الأولمبي الباجي”.

على الجهة المقابلة، يدخل الصفاقسي الكلاسيكو بخسارة مفاجئة أمام “الأولمبي الباجي” في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة، فقد على إثرها مركز الوصافة لصالح خصمه اليوم “النجم”.

ويحتل النجم الساحلي المركز الثاني برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثالث “الصفاقسي”، وبفارق 10 نقاط عن المتصدر “الترجي” الذي لعب مباراتين زائدتين.

وفشل النجم الساحلي في تحقيق الفوز على الصفاقسي في آخر 7 مباريات جمعت الفريقين في جميع المسابقات، حيث حقق السي آس آس الانتصار في 3 مناسبات، بينما سيطر التعادل على 4 مواجهات.

وانتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الصفاقسي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الطيب المهيري في الجولة 23 من الموسم الماضي في الدوري التونسي.

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