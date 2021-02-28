بث مباشر | مشاهدة مباراة اسوان والبنك الاهلي في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “اسوان والبنك الاهلي”، في إحدى مباريات اليوم الاحد 28-2-2021، ضمن الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة اسوان والبنك الاهلي على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “محمد الغياتي”.

وتقام مواجهة اسوان والبنك الاهلي على ملعب بتروسبورت، بإدارة من الحكم المصري “محمود بسيوني”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

يسير فريق اسوان بشكلٍ جيد تحت قيادة مدربه “علاء عبدالعال”، حيث لم يتذوق طعم الخسارة في آخر 8 مباريات، تعادل في 5 مباريات في الدوري المصري، وانتصر في مباراتين، وفاز على “سوهاج” في كأس مصر.

وابتعد اسوان كثيرًا عن منطقة الهبوط، حيث يحتل المركز 11 في جدول الترتيب، وفي رصيده 17 نقطة، وسجل لاعبوه 10 أهداف، ودخل مرماه 17 هدفًا.

على الجهة المقابلة، ما زال فريق البنك الاهلي دون انتصار منذ 10 جولات في الدوري المصري، حيث تعادل في 6 مباريات، وتلقى 4 هزائم، وأصبح يترنح على حافة منطقة الهبوط بفارق الأهداف عن “الانتاج الحربي” الذي يقبع في أولى مراكزها.

وحقق نادي البنك الاهلي انتصارًا وحيدًا من 13 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري المصري الممتاز، وكان في الجولة الثالثة على حساب الانتاج الحربي.

البنك الاهلي – اسوان

ملعب بتروسبورت

الدوري المصري (الجولة 13)

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