بث مباشر | مشاهدة مباراة شباب بلوزداد وصن داونز في دوري ابطال افريقيا

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة شباب بلوزداد الجزائري وصن داونز الجنوب أفريقي، في إحدى مباريات اليوم الاحد 28-2-2021، المؤجلة من الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا 2021.
وينقل بث مباشر شباب بلوزداد وصن داونز على قناة بي ان سبورتس HD7، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “عادل خلو”، كما تنقل على قناة بين سبورتس كونيكت “الموقع الرسمي”.
وتقام شباب بلوزداد وصن داونز على ملعب بنجامين مكابا بمدينة دار السلام في تنزانيا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 14:00 بتوقيت الجزائر، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.
يتواجد شباب بلوزداد الجزائري وصن داونز الجنوب أفريقي في المجموعة الثانية، والتي تضم كل من، الهلال السوداني ومازيمبي الكونغولي.
ولم يلعب شباب بلوزداد مباراته أمام صن داونز في موعدها المحدد 23-2-2021، بعدما رفضت السلطات الجزائرية استقبال ممثلي جنوب أفريقيا، نظرًا لتفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في البافانا بافانا، ليقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” الموافقة على إقامتها في دولة تنزانيا.
وتعادل شباب بلوزداد في الجولة الأولى أمام “مازيمبي” الكونغولي بنتيجة (0-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب التماسيح يوم السبت 13 فبراير 2021.
على الجانب الآخر، انتصر صن داونز في الجولة الأولى على “الهلال” السوداني بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب لوفتوس فيرسفيلد يوم السبت 13 فبراير 2021.
ورغم لعب مازيمبي والهلال مباراتين، يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يحتل المركز الثاني الفريق الكونغولي بنقطتين في رصيده، ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثالث بنقطة في رصيده، ويقبع الهلال في المركز الرابع بنقطة واحدة في رصيده ايضًا.
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