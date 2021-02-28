شكرا لقرائتكم خبر عن عماد سليمان: لست قلقًا على الإسماعيلي.. ومجدي سيعود بعد 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي والمشرف العام على فريق الكرة، أنه ليس قلقًا على وضع الفريق في مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط.

وقال عماد سليمان، في تصريحات إذاعية :«لست قلقًا على موقف الفريق في مسابقة الدوري، وبالتأكيد الفريق سيعود لمستواه الفني ويستعيد ذاكرة الإنتصارات مرة أخرى، خاصة بعد الصفقات التي تم تدعيم بها النادي في الميركاتو الشتوي الماضي».

وأضاف: «عندما أنظر إلى جدول الدوري أشعر بالخضة، بسبب المركز الذي يتواجد فيه الفريق، ولكني عندي ثقة كبيرة، بأن النادي سيخرج من تلك الكبوة سريعًا».

وعن موقف المصابين قال : «عبد الرحمن مجدي، سينتظم في التدريبات الجماعية بعد 10 أيام من الأن، بينما شارك دونجا، في التدريبات بعد تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا».