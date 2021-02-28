شكرا لقرائتكم خبر عن عماد سليمان: لست قلقًا على الإسماعيلي.. ومجدي سيعود بعد 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي والمشرف العام على فريق الكرة، أنه ليس قلقًا على وضع الفريق في مسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط.
وقال عماد سليمان، في تصريحات إذاعية :«لست قلقًا على موقف الفريق في مسابقة الدوري، وبالتأكيد الفريق سيعود لمستواه الفني ويستعيد ذاكرة الإنتصارات مرة أخرى، خاصة بعد الصفقات التي تم تدعيم بها النادي في الميركاتو الشتوي الماضي».
وأضاف: «عندما أنظر إلى جدول الدوري أشعر بالخضة، بسبب المركز الذي يتواجد فيه الفريق، ولكني عندي ثقة كبيرة، بأن النادي سيخرج من تلك الكبوة سريعًا».
وعن موقف المصابين قال : «عبد الرحمن مجدي، سينتظم في التدريبات الجماعية بعد 10 أيام من الأن، بينما شارك دونجا، في التدريبات بعد تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا».
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