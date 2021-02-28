شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يبدأ ممارسة مهامه في بيراميدز ويحضر تدريبات الفريق استعدادًا للمصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد أحمد حسام ميدو المستشار الفني لنادي بيراميدز في تدريب فريق الكرة الذي جرى ظهر اليوم، بملعب الدفاع الجوي، في أول ظهور رسمي.

وأعلن المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي تعيين ميدو مستشارا فنيا للنادي بجانب عمله قائما بأعمال المتحدث الرسمي للنادي في المرحلة المقبلة.

وحضر المهندس ممدوح عيد المران ورافقه الكابتن أحمد حسام، في حضور الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، وحفزوا اللاعبين من أجل تحقيق الانتصارات في المرحلة المقبلة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة المصري الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز على استاد الإسكندرية.