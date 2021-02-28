شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب نجم المصري أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد استمرار غياب أحمد شوشة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي عن مباراة فريقه المقبلة أمام بيراميدز.
ويأتي ذلك بسبب عدم تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة بتمزق في عضلة السمانة، والتي تعرض لها قبل مباراة المنصورة، في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، حيث مازال يخضع اللاعب لبعض التدريبات التأهيلية.
ويلتقي المصري مع بيراميدز، الثلاثاء المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة، أحرز لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 8 أهداف.
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