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استمرار غياب نجم المصري أمام بيراميدز

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد استمرار غياب أحمد شوشة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي عن مباراة فريقه المقبلة أمام بيراميدز.

ويأتي ذلك بسبب عدم تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة بتمزق في عضلة السمانة، والتي تعرض لها قبل مباراة المنصورة، في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، حيث مازال يخضع اللاعب لبعض التدريبات التأهيلية.

ويلتقي المصري مع بيراميدز، الثلاثاء المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة، أحرز لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 8 أهداف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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