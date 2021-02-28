شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب نجم المصري أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد استمرار غياب أحمد شوشة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي عن مباراة فريقه المقبلة أمام بيراميدز.

ويأتي ذلك بسبب عدم تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة بتمزق في عضلة السمانة، والتي تعرض لها قبل مباراة المنصورة، في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، حيث مازال يخضع اللاعب لبعض التدريبات التأهيلية.

ويلتقي المصري مع بيراميدز، الثلاثاء المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة، أحرز لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 8 أهداف.