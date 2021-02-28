شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكشف الموقف الأخير لـ«المحمدي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة محمد طه، عرض باهر المحمدى مدافع الفريق على الدكتور أحمد عبدالعزيز، للوقوف على مدى تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبي التي أبعدته عن الفريق طوال الفترة الماضية.
وسوف يتم وضع برنامج تأهيلي أخير للاعب حال تحسن حالته قبل الانتظام بالتدريبات الجماعية.
وفي ذات السياق، يبدأ محمود البدري ظهير أيسر الإسماعيلى برنامجه التأهيلي اعتبارا من الأربعاء المقبل، بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبى مؤخرا.
بينما يواصل أحمد أيمن ظهير الفريق برنامجه التأهيلي بنجاح تمهيدا لعودته للملاعب بعد اكتمال شفائه.
يذكر أن الإسماعيلي يستعد لخوض مباراة وادي دجلة، المقرر لها 5 مارس المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر، من مسابقة الدوري الممتاز.
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