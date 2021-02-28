شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكشف الموقف الأخير لـ«المحمدي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة محمد طه، عرض باهر المحمدى مدافع الفريق على الدكتور أحمد عبدالعزيز، للوقوف على مدى تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبي التي أبعدته عن الفريق طوال الفترة الماضية.

وسوف يتم وضع برنامج تأهيلي أخير للاعب حال تحسن حالته قبل الانتظام بالتدريبات الجماعية.

وفي ذات السياق، يبدأ محمود البدري ظهير أيسر الإسماعيلى برنامجه التأهيلي اعتبارا من الأربعاء المقبل، بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبى مؤخرا.

بينما يواصل أحمد أيمن ظهير الفريق برنامجه التأهيلي بنجاح تمهيدا لعودته للملاعب بعد اكتمال شفائه.

يذكر أن الإسماعيلي يستعد لخوض مباراة وادي دجلة، المقرر لها 5 مارس المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر، من مسابقة الدوري الممتاز.