شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القرار النهائي في ظهور مرتضى منصور بــ«وسائل الإعلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة القضاء الإدارى النطق بالحكم في الدعوى المقامة من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، والمطالبة بمنع مرتضى منصور من الظهور في وسائل الإعلام وإجراء مداخلات عبر القنوات الفضائية، وذلك بجلسة 28 مارس المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة.

كان ممدوح عباس طالب بمنع ظهور مرتضى منصور على كل القنوات التليفزيونية أو الإذاعية وغيرها، مع منعه من أي مداخلات هاتفية، لقيامه بعمل مداخلات هاتفية تضمنت سب مقيم الدعوى وقذفه، وأن مرتضى منصور اعتاد الظهور في الإعلام والتطاول على البعض بالسب بألفاظ غير لائقة على شاشات التليفزيون.