شكرا لقرائتكم خبر عن والده يكشف أسباب رحيل أحمد ياسر ريان عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد ياسر ريان، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن نجله أحمد مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا المعار من النادي الأهلي لم يرحل عن القلعة الحمراء بسبب عدم تألقه وسط الضغوط الجماهيرية.

وقال ياسر ريان في تصريحاته تليفزيونية: «أحمد تربية الأهلي ويمتلك جينات المنافسة ولا يخشي الضغوط، وسجل هدفا للمنتخب الأوليمبي أمام غانا بحضور جماهيري كبير، لكنه رحل عن الأهلي مؤقتا للبحث عن المشاركة وليس لأنه يخشى الضغوط.. كما أنه يسعى لخوض تجربة الاحتراف مثل مصطفى محمد زميله في المنتخب الأوليمبي».

وتابع: «أحمد يعاني من الإصابة منذ 3 أسابيع ولكنه كان يصر على المشاركة، لحاجة الفريق لخدماته، لكن في مباراته الأخيرة ضد المصري اشتدت الإصابة عليه».

وأكمل: «أن أحمد ياسر ريان لاعب طموح جدا ويتمنى العودة إلى الأهلي كما يريد أن يصل لأكثر من 100 هدف في مسيرته، والطبيب أخبره أنه سيكون جاهزًا للمشاركة ضد الزمالك».

وتلقى أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، اتصالًا هاتفيًا من أحد أفراد الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم أكد خلاله رغبة الجهاز الفني في ضمه للمعسكر المقبل المقرر إقامته خلال شهر مارس استعدادا لمواجهتي جزر القمر وكينيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وتألق أحمد ياسر ريان خلال الفترة الماضية بعد انضمامه لسيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة، وارتقى إلى وصافة هدافى الدوري برصيد 6 أهداف، بعدما سجل ثنائية في تعادل فريقه أمام المصري البورسعيدى التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب برج العرب وانتهت بالتعادل الإيجابي 2 – 2.