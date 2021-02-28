حسام حسن يجري تغييرات إجبارية في تشكيل الاتحاد السكندري أمام إنبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يجري تغييرات إجبارية في تشكيل الاتحاد السكندري أمام إنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
ينوي حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، إجراء تغييرات إجبارية في تشكيل الفريق خلال مواجهة إنبي.
ويلتقي الاتحاد السكندري مع إنبي، غدًا الإثنين، على استاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.
واستقر العميد على الدفع بالأوغندي إيمانويل أوكوي أمام إنبي، ليعوض غياب المهاجم الجامايكي روماريو وليامز، الذي سيغيب عن اللقاء بسبب الإيقاف نتيجة حصوله على ثلاثة إنذارات.
كما سيدفع حسام حسن بصانع الألعاب محمد الصباحي، في التشكيل الأساسي، ليعوض غياب كريم الديب، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
يذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 لقاءات، وتعرّض للهزيمة في 4 مباريات، أحرز لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه 17 غيرها.
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