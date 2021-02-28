شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يجري تغييرات إجبارية في تشكيل الاتحاد السكندري أمام إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينوي حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، إجراء تغييرات إجبارية في تشكيل الفريق خلال مواجهة إنبي.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع إنبي، غدًا الإثنين، على استاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.

واستقر العميد على الدفع بالأوغندي إيمانويل أوكوي أمام إنبي، ليعوض غياب المهاجم الجامايكي روماريو وليامز، الذي سيغيب عن اللقاء بسبب الإيقاف نتيجة حصوله على ثلاثة إنذارات.

كما سيدفع حسام حسن بصانع الألعاب محمد الصباحي، في التشكيل الأساسي، ليعوض غياب كريم الديب، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

يذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 لقاءات، وتعرّض للهزيمة في 4 مباريات، أحرز لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه 17 غيرها.