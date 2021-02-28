شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عام شرطة رأس الخيمة يشيد بنجاح تأمين طواف الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بجهود جميع فرق العمل والجهات التي شاركت في تأمين طواف الإمارات للدراجات الهوائية، هذا الحدث العالمي الذي استضافته دولة الإمارات خلال الفترة من 21 إلى 27 بمشاركة 140 متسابقاً من 20 دولة حول العالم، واحتضنت إمارة رأس الخيمة خلاله الجولة الرابعة والخامسة من السباق.

وأضاف اللواء ابن علوان أن نجاح شرطة رأس الخيمة في تأمين خط سير السباق، وتحقيق هذا النجاح العالمي، إنما هو تحدٍ جديد وتميز يضاف إلى قائمة النجاحات المسجلة بأحرف من ذهب في تاريخ شرطة رأس الخيمة، حيث أثبت جميع القائمين على هذا السباق أنهم على قدر المسؤولية التي ألقيت على عاتقهم، منذ البدء في التجهيز والاستعداد لاستقبال الضيوف والمشاركين في الحدث، وحتى الانتهاء من تأمينه على أعلى قمة في الدولة (جبل جيس) وتتويج البطل لمراحل السباق.

كما أكد القائد العام أن تعاون جميع أفراد المجتمع وتقيدهم بالأنظمة والقوانين والإرشادات التي تم الإعلان عنها، عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وعبر مختلف وسائل الإعلام، جعل الجمهور يستشعر المسؤولية المجتمعية نحو التقيد والالتزام بالمساهمة في إنجاح هذا الحدث العالمي الذي يعكس الصورة المشرفة للدولة، بصفة عامة، ولإمارة رأس الخيمة بصفة خاصة.

