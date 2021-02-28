شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتعاون مع نظيره الأردني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلف اتحاد الإمارات لكرة القدم، عبدالله حسن مدير التدريب بالاتحاد عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي، بالإشراف على الدورة التدريبية لدبلوم المدربين المحترفين بالاتحاد الأردني لكرة القدم، وذلك في إطار التعاون وتبادل الخبرات بين الاتحادين الإماراتي والأردني.

وسيُشرف عبدالله حسن على كافة محاضرات المرحلة الثالثة لدبلوم المحترفين، التي انطلقت أمس وستستمر حتى الحادي عشر من شهر مارس، وتشمل عملية تقييم من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أما المرحلة الرابعة التي ستقام من 13 مارس إلى 2 يوليو فستتضمن مشاركة الدارسين في فترات معايشة مع الأندية لمدة أسبوع، وفترات أخرى مع أندية تُشارك في بطولة دوري أبطال آسيا شريطة أن يكون مدرب الفريق حاصلاً على دبلوم المحترفين، على أن يقدم الدارسون تقاريرهم الفنية للمناقشة والتقييم، فيما تشهد المرحلة الخامسة التي ستُقام للفترة من 3 إلى 15 يوليو مجموعة من الاختبارات النهائية لكافة الدارسين.