شكرا لقرائتكم خبر عن بوبيرين يحرز «سنغافورة المفتوحة» ويحقق أولى ألقابه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سنغافورة - رويترز

بعد تأخره بمجموعة دون مقابل، فاز الأسترالي أليكسي بوبيرين 4-6 و6-0 و6-2 على لاعب كازاخستان ألكسندر بوبليك في نهائي بطولة سنغافورة المفتوحة للتنس الأحد، ليحرز لقبه الأول خلال مسيرته مع اللعبة.

ونفذ بوبيرين 11 ضربة إرسال من النوع الذي لا يرد، وكسر إرسال منافسه المصنف الرابع خمس مرات ليلحق به رابع هزيمة في مباراة نهائية ويحرمه من التتويج بلقبه الأول أيضاً.

وقال بوبيرين في مقابلة في الملعب بعد الفوز: «بذلنا جهداً كبيراً خلال الاستعداد للموسم، وقد أثمرت هذه الجهود، وخلف الكواليس أيضاً لعبت أسرتي دوراً كبيراً، وقدمت تضحيات كثيرة، والفوز بلقبٍ في النهاية يظهر حجم ما قدمته الأسرة، وأنا أهدي الفوز باللقب إليهم بكل تأكيد».

وجاءت بداية بوبيرين (21 عاماً) بطيئة وخسر المجموعة الأولى، لكنه انتفض سريعاً بعد ذلك وكسر إرسال بوبليك ثلاث مرات في المجموعة الثانية، وفاز بها 6-0.

وفي المجموعة الثالثة واصل بطل فرنسا المفتوحة للناشئين سابقاً تفوقه، وتقدم 4-2 قبل أن يحسم الفوز بعد أن ارتكب منافسه خطأ مزدوجاً.

وبهذا أصبح بوبيرين ثاني لاعب يحرز لقبه الأول في بطولات التنس خلال العام الحالي بعد فوز البريطاني دان إيفانز بلقب بطولة موراي ريفر المفتوحة.