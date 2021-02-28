«العاصفة».. كيف وصفت الصحف التركية مصطفى محمد؟

الشارقة - اميمة ياسر - احتفت الصحف التركية باللاعب المصري مصطفى محمد بعدما أحرز هدفين في شباك أيرزوروم سبور، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ26 من زمن بطولة الدوري التركي.

ووصفت صحيفة «haber7» التركية مصطفى محمد بالعاصفة بعد تسجيله هدفي اليوم، مؤكدة أن إدارة الفريق التركي تعمل حاليًا على تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب بصفة نهائية مقابل 4 ملايين دولار لصالح الزمالك.

وأشارت شبكة «CNN» التركية إلى أن مصطفى محمد أنسى فاتح تريم مدرب الفريق وجماهير جالطا سراي راداميل فالكاو والسنغالي دياني المنتقل حديثا لويست بروميتش الإنجليزي، بعدما سجّل 6 أهداف.

وعنونت صحيفة «sabah» التركية، بأن الأناكوندا المصري استطاع أن يهز الشباك مجددًا، بعد قيادة جالطا سراي لصدارة ترتيب جدول الدوري التركي.

ونجح فريق جالطة سراي في الفوز على فريق أيرزوروم سبور بهدفين دون رد عن طريق مصطفى محمد، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ26 من عمر بطولة الدوري التركي.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 38 بعد متابعة رائعة من لاعب المنتخب المصري داخل منطقة جزاء الفريق المنافس، فيما سجّل الهدف الثاني في الدقيقة 45 بعد تسديدة صاروخية.

ووصل مصطفى محمد للهدف رقم 5 في الدوري التركي، بعدما نجح في التسجيل بمرمى باشاك شهير وهدف بمرمى فنربخشة خلال ديربي الدوري التركي وهدف في مرمى قاسم باشا وهدفان في مرمى أيرزوروم سبور.