الامارات | بالفيديو.. أحدث طريقة لإيقاف ميسي في الدوري الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أحدث طريقة لإيقاف ميسي في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه وتحقيق الأرقام الشخصية خلال مسيرته بالدوري الإسباني، ما دفع الكثير من المدافعين لإيجاد حلول لمحاولة إيقافه والحد من خطورته، وكانت إحدى هذه المحاولات في مباراة إشبيلية أمس بالجولة 25 من الدوري الإسباني.



وشهدت المباراة تعرض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، إلى الضرب والشد من قبل لاعب فريق إشبيلية خوان جودران، في مظهر غريب على لاعبي الكرة وكل المحاولات السابقة لإيقاف خطورة اللاعب وهو ما زاد من تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي على اللقطة الكوميدية، خاصة وأن اللاعب لم ينجح أيضاً في اللحاق بميسي.



وكان برشلونة قد فاز على إشبيلية بهدفين دون مقابل أحرزهما عثمان ديمبيلي وليونيل ميسي بالدقيقتين 29 و85، ووصل ميسي إلى هدفه رقم 19 هذا الموسم بالليغا، لينفرد بصدارة الهدّافين.

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